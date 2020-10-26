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Житель Тверской области хотел разбогатеть и украл металлоискатель

За содеянное он отправится в колонию
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина осужден за кражу металлоискателя

Мужчина осужден за кражу металлоискателя

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Перед судом предстал 28-летний житель поселка Сонково. В августе 2020 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил у знакомого металлоискатель с целью обогащения и поиска металлических предметов. Ущерб составил 4000 рублей.

Судом, с учетом мнения гособвинителя, мужчина признан виновным и осужден по статье "Кража" на 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Криминал