Повода для ликования в Коломне особо не было. Фото: ФК "Тверь"

Тверичане поехали на игру в Коломну для встречи с футболистами одноимённого клуба, чтобы забрать свои законные три очка.

А что ещё ожидать, когда ФК «Тверь», идущему на втором месте, предстояла встреча с командой с 15-ого места (второе с конца таблицы), ФК «Коломна»?

Но всё пошло не так. Коломенцы открыли счёт на 19-ой минуте и лидировали до 69-ой, которая словно напомнила тверичанам, из какого региона они приехали, и заставила футболистов забить-таки гол.

Так матч и завершился — 1:1.

Для Коломны одно очко — явно приобретение, для Твери — потеря двух очков. Чемпионат «Олимп-Первенство ПФЛ» продолжается и приближается к экватору. Тверичане остаются на втором месте.