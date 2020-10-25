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Определены лауреаты тверских областных премий Николая Гумилева и Сергея Лемешева

Имена были названы на заседании Президиума правительства региона
Олег ХАДАЕВ
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Тверская область обрела новых лауреатов.

Тверская область обрела новых лауреатов.

На заседании Президиума правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени прошло заседание, где были названы имена лучших поэтов и вокалистов региона. Определялись лауреаты премий имени Николая Гумилева и Сергея Лемешева.

Звание лауреата премии Сергея Лемешева и по 25000 премиальных получат солистка губернаторского камерного хора «Русский партес» Тверской академической областной филармонии Эммануила Штуко и народный самодеятельный коллектив мужского вокального ансамбля «Талисман» из ДК «40 лет Октября» Кимр.

Премия имени Николая Гумилева и звание её лауреата с 50000 рублями в придачу стал поэт, член Союза писателей России Сергей Герасимов за книгу стихов «Хранимый свет». Сборник оформлен картинами и рисунками самого Сергея Герасимова.

Культура