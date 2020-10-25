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Происшествия

Новгородский юноша лишил пожилую женщину из Тверской области перфоратора

Гостю светит пять лет на казённых харчах
Олег ХАДАЕВ
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За перфоратор воришка ответит по все строгости.

За перфоратор воришка ответит по все строгости.

Фото: Олег ХАДАЕВ

В полицию закрытых территориальных образований Тверской области Солнечный и Озёрный обратилась 65-летняя местная жительница.

Она обнаружила, что некто проник в её незапертую квартиру и украл милый её сердцу перфоратор. Не то чтобы вещь незаменимая, но дорогая — 6000 рублей стоимость ущерба.

Сотрудники УГРО и участковый полиции прибыли на место преступления и тщательно его обследовали. Были опрошены свидетели, изъяты улики.

В итоге скрупулезный труд не пропал даром: по подозрению в краже ценного инструмента задержан 19-летний ранее судимый житель соседней Новгородской области.

Увы, перфоратор вернуть не удалось. Злодей свой поступок объяснил тем, что очень нуждался в деньгах, а потому перфоратор быстро продал.

На обдумывание своего поведение у него может появиться пять лет на полном государственном обеспечении в изоляции от общества.

Криминал