Следователи проверяют обстоятельства травмирования подростка на стройке в Твери

Прогулка по недостроенному дому закончилась госпитализацией подростка в Твери Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

24 октября вечером 14-летний подросток гулял по стройке на улице Стартовой Твери, что недалеко от ФОКа имени Султана Ахмерова в Южном.

Пока известно, что по каким-то причинам тинейджер сорвался с высоты два с половиной метра.

Травмы оказались серьезными и подростка госпитализировали в реанимацию Детской областной клинической больницы.

Сейчас следователи Московского межрайонного следственного отдела Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводят проверки, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и, если необходимо, привлечь виновных к ответственности.