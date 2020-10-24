В школе № 16 Твери умер учитель географии

Геннадий Васильевич Жуков. Фото: сайт школы

Сегодня, 24 октября, стало известно о кончине Почётного работника общего образования России, учителя географии средней школы № 16 Твери Геннадия Васильевича Жукова. Некролог размещён на официальном сайте школы.

Геннадий Жуков закончил Калининский государственный университет в 1981 году. С 1986 начал работать в школе № 16, где и преподавал до самой кончины.

В школе № 16 профильное обучение представлено следующими направлениями: Леса и лесопромышленный комплекс по специализации лесное, лесопарковое хозяйство, МЧС; Юридической подготовкой по специализации юриспруденция; таможенное дело; Юридической подготовкой по специализации ГИБДД.

Класс лесников был детищем Геннадия Жукова.