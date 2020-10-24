На левом берегу Волги в Твери девушку лишили документов, денег и сумки

Грабитель "сгорел" на рывке.
Фото: Олег ХАДАЕВ
Обезоруженная горем девушка пришла в дежурную часть полиции Заволжского отдела Твери. 26-летнюю барышню можно было понять: неизвестный мужчина, говоря языком сыщиков, совершил рывок - прямо на улице вырвал у неё сумку, в которой лежали банковские карты и личные документы.
Полицейские не стали медлить. После опроса потерпевшей, разослали ориентировку по всем полицейским подразделениям и нарядам, отработали возможных свидетелей и проанализировали возможные пути отхода грабителя с места преступления.
Через какое-то время подозреваемый, 29-летний тверичанин, уже вкусивший тюремного заключения, был задержан и под прессом улик, и точных вопросов, во всём сознался.
За грабёж от может быть лишён права промышлять в Твери лет на семь.