Прокуроры в Тверской области отстояли в гостинице права постояльцев на антитеррористическую защищённость

Гостиница поплатилась за низкую безопасность постояльцев. Фото: Олег ХАДАЕВ

Кимрские межрайонные прокуроры проверили гостиничный комплекс в Кимрском районе и установили, что директор заведения не исполняет требования закона к антитеррористической защищенности объектов.

В зданиях не было тревожной сигнализации, не в полном объёме оборудована система пожарной безопасности. Система видеонаблюдения не сохраняла данные в течении 30 дней. Ну и в довершение всего, не было организовано взаимодействие с правоохранительными органами, что затрудняло своевременное информирование об угрозе террористического акта.

В итоге прокурорской проверки нарушения устранены, директор гостиничного комплекса оштрафован на 15 тысяч рублей.