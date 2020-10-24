Конкурс на лучшее семейное подворье в Тверской области проводится впервые. Фото: vk.com/tverreg_family

В рамках регионального этапа конкурса началось голосование за лучшее семейное подворье Тверской области.

Голосование проходит в официальной группе Министерства демографической и семейной политики региона в ВК.

В конкурсе представлены 22 участника. Победитель регионального этапа получит пассажирский микроавтобус, а за второе место вручат легковой автомобиль, третьему месту достанется комплект бытовой техники и инструментов. Все остальные получат дипломы.

Конкурс «Лучшее семейное подворье» проводится впервые в рамках реализации в регионе национального проекта «Демография». По мнению губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия являются важной составляющей поддержки и популяризации института семьи в Тверской области.