Власти Тверской области выделили участок для строительства свинофермы

ООО "Коралл" будет строить в Бежецком и Сонковском районах четвертую свиноферму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 октября на заседании Межведомственной комиссии при областном правительстве решено выделить землю под строительство свиноводческого комплекса ООО «Коралл». У компании большие планы на наш регион.

По мнению губернатора Игоря Рудени, подобные проекты в аграрной отрасли - это плюс для сельских территорий.

У ООО "Коралл" уже есть в регионе, в том числе под Бежецком, три свинокомплекса. Четвертую ферму компания будет строить на землях Борковского и Беляницкого сельских поселений в Бежецком и Сонковском районах.

На заседании ей там выделено 13,3 га. Но на этом «Коралл» останавливаться не собирается - в его планах построить еще пять животноводческих комплексов.

В то, что уже сделано, компания вложила более 18,5 млрд рублей. В итоге, по информации областного правительства, создано порядка 1200 рабочих мест.