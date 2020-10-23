Молдавский виноград без документов продавали на рынке в Твери

Нарушения выявили на рынке в Твери Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области 21 и 22 октября провели рейд на рынке в Московском районе Твери.

В ходе проверки был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией - арбузами и дынями из Астраханской области, виноградом из Республики Молдова, не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.