Бдительная женщина помогла задержать телефонного мошенника в Тверской области

Телефонного мошенника задержала полиция Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району обратилась 51-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился её сыном и под предлогом оплаты необходимой операции попросил перевести ему 15 000 рублей.

Женщина переводить деньги отказалась, прекратила разговор и обратилась в полицию.

По части 3 статьи 30 УК РФ и части 2 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело. В ходе расследования задержан подозреваемый - 50-летний ранее судимый неработающий житель Ярославской области.

Фигурант дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.