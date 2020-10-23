В Твери мужчина упал с железнодорожного моста на проезжающий "УАЗ"

Пострадавший остался жив, его доставили в больницу Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Роман Чанов

ЧП произошло днем, 23 октября, в Пролетарском районе Твери. С железнодорожного моста перед Комсомольской площадью упал мужчина. Пострадавший угодил прямо на капот проезжающего "УАЗ Патриот".

О происшествии рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь". Свидетели уточняют, что видели, как мужчина преклонного возраста перелезал через ограждение моста.

В результате падения он получил травмы, но остался жив. Пострадавшего забрала "скорая помощь".

По данному факту проводится проверка.