Две улицы и набережную в Твери перекроют из-за съемок фильма

В Твери перекроют несколько улиц Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В субботу, 24 октября, в Твери ограничат движение и парковку транспорта на двух городских улицах и набережной Степана Разина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте местной администрации.

Согласно документу, с 8:00 утра до 17:00 вечера проезд будет закрыт по улице Георгия Димитрова, на участке от улицы Дачной до улицы Хрустальной; по улице Паши Савельевой от дома № 48 до дома № 78.

Также, с 12:00 до 20:00 вечера проехать нельзя будет по набережной Степана Разина от дома № 6 до дома № 21.

Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения, установить которые должно АО "Тверькиносервис".

Водителей просят заранее планировать маршруты и пути объезда.