54 человека заразились коронавирусом в Твери 23 октября

В регионе подтверждено 122 новых случая Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на утро 23 октября 2020 года в Тверской области подтверждено 122 новых случая заражения коронавирусом, 54 заболевших – в Твери.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксирован 8453 случая заболевания COVID-19.

3125 человек находятся под наблюдением медиков.

5030 (+48) выздоровели.

298 (+2 за сутки) умерли.

Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:

Тверь 2880 (+54)

Конаковский район 622 (+2)

Кимры 614 (+7)

Ржев 585

Торжок 407 (+7)

Калининский район 390 (+11)

Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.