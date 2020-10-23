54 человека заразились коронавирусом в Твери 23 октября

В регионе подтверждено 122 новых случая Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на утро 23 октября 2020 года в Тверской области подтверждено 122 новых случая заражения коронавирусом, 54 заболевших – в Твери.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксирован 8453 случая заболевания COVID-19.
3125 человек находятся под наблюдением медиков.
5030 (+48) выздоровели.
298 (+2 за сутки) умерли.
Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:
Тверь 2880 (+54)
Конаковский район 622 (+2)
Кимры 614 (+7)
Ржев 585
Торжок 407 (+7)
Калининский район 390 (+11)
Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО