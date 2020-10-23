Тверская область импортирует больше, чем продает на экспорт

Сальдо торгового баланса сложилось отрицательное. Фото: Олег ЗОЛОТО

Внешнеторговый оборот Тверской области с января по июнь 2020 года составил 382,5 млн долларов США. Данными об экспорте и импорте в нашем регионе накануне Дня таможенника РФ (25 октября) поделился Тверьстат.

Экспорт из Тверской области за указанный период составил 157,4 млн долларов. Экспортирует Верхневолжье в основном в Казахстан, Беларусь, Египет, Украину, Германию и Эстонию.

Объем импорта за первое полугодие 2020-го — 225,1 млн долларов. Импортирует Тверская область преимущественно из Китая, Германии, Италии, Беларуси, Чехии и Японии.

Сальдо торгового баланса (то есть разница между поступлениями и расходами по внешнеторговым сделкам ) с января по июнь сложилось отрицательное — 67,7 миллионов долларов США.