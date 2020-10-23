Водитель бросил пострадавшую без сознания и сбежал с места ДТП в Тверской области

Водитель бросил пострадавшую в тяжелом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария произошла 23 октября на улице Куйбышева в Нелидово Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель, управляя автомобилем "Мицубиси Лансер", съехал с дороги и врезался в дерево.

В ДТП травмы получила 30-летняя пассажирка. У женщины - открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Она находится в коме.

Водитель покинул место происшествия, бросив пострадавшую без сознания. Внутри автомобиля обнаружены документы на транспортное средство.