Капитан полиции Андрей Соловьев стал лучшим участковым в Тверской области

Капитан полиции Андрей Соловьев следит за порядком в Каблуковском и Аввакумовском сельских поселениях Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области завершен региональный этап конкурса "Народный участковый-2020". В нем приняли участие 45 участковых уполномоченных полиции из разных районов Верхневолжья. Победителя определили онлайн-голосованием. Лучшим стал участковый уполномоченный отдела МВД России по Калининскому району капитан полиции Андрей Соловьёв. Он набрал 3838 голосов.

Андрей Евгеньевич служит в органах внутренних дел более 12 лет, шесть из них - в должности участкового. Он следит за порядком в Каблуковском и Аввакумовском сельских поселениях, в составе которых - 60 населённых пунктов и более 90 СНТ общей численностью населения 5000 человек.

- Работа участкового является основной в системе МВД, так как участковый постоянно на виду и является первым сотрудником полиции, к кому обращаются граждане, - считает Андрей Соловьёв. - Я не жалею, что являюсь участковым уполномоченным полиции и горжусь своей профессией.

В ноябре Андрей Соловьёв будет представлять Тверскую область всероссийском этапе конкурса.