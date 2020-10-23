В Нелидове Тверской области школьники занимались на опасном спортивном оборудовании

Нарушения в спортзалах выявила прокуратура Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе проверки в двух образовательных учреждениях Нелидова - школе №5 и гимназии №2 - Нелидовской межрайонной прокуратурой выявлены дефекты крепежей используемого спортивного оборудования. На инвентаре отсутствовала маркировка, что создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.

По данным фактам межрайонным прокурором директорам школ внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Нарушения устранены.