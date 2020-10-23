Жители поселка в Конаковском районе Тверской области остались без отопления

Три дома остались без отопления из-за аварии на теплосетях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Авария на коммунальных сетях в поселке Радченко Конаковского района произошла 4 октября. Из-за коммуналього ЧП три дома остались без отопления.

Тепла не было вплоть до 21 октября, жители обратились в прокуратуру.

По данному факту межрайонным прокурором в отношении генерального директора теплосетевой организации и юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Директору предприятия и главе городского поселения внесены представления. Акты находятся на рассмотрении.

После вмешательства надзорного органа поставка теплоснабжения в дома восстановлена.