Спасатели провели дезинфекцию здания филармонии в Твери

Дезинфекцию здания филармонии провели спасатели в Твери Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Пожарные специализированной пожарно-спасательной части провели дезинфекцию здания Тверской Академической филармонии и комитета по делам культуры.

Спецраствором были обработаны контакные поверхности внутри и снаружи здания, входные группы, лестничные марши, места общего пользования, поручни и перила.

- Средства безвредны для людей, растений и животных. Они являются эффективными в момент нанесения – активные элементы в составе оказывают разрушающее воздействие на вирусы, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

По завершению дезинфекции произведена обработка задействованной техники, оборудования и специальной одежды личного состава.