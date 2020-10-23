Самолёты Ил-76 отработали бомбометание и стрельбу из авиационных пушек в Тверской области

В Тверской области прошли учебные полеты Ил-76. Фото: сайт Министерства обороны РФ/mil.ru.

В рамках контрольной проверки за 2020 год в Тверской области экипажи Ил-76 отработали практическое бомбометание и стрельбу из кормовых пушек по наземным целям, обозначающим технику противника. Полеты проходили на высоте от 300 метров до километра и на скорости свыше 500 километров в час.

Также летчики отработали сбрасывание десанта с высоты 900 метров. Каждый из самолётов сделал не менее трех вылетов.

Над Тверской областью летали экипажи Тверского, Псковского и Ивановского авиационных полков. Летчики и штурманы – выпускники военных вузов 2018-2019 годов.

В октябре учения проходят учения военно-транспортной авиации в Ивановской, Оренбургской, Ростовской, Ульяновской, Псковской, Омской, Брянской областях. Тренировки идут в рамках контрольной проверки за 2020 учебный год.