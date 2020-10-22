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Игорь Руденя вновь заверил, что Северный обход Твери не затронет населенные пункты

По словам губернатора, сейчас ведется корректировка проекта
Александр ЖМУЛИН
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Игорь Руденя заверил, что Северный обход Твери построят как можно более удаленно от населенных пунктов. Фото: ПТО

Игорь Руденя заверил, что Северный обход Твери построят как можно более удаленно от населенных пунктов. Фото: ПТО

22 октября в прямом эфире на телеканале Россия 24 (Тверь) губернатор Игорь Руденя вновь давал пояснения по актуальным для Верхневолжья вопросам. В том числе, речь в зашла и о строительстве Северного обхода Твери - финального участка трассы М-11 вокруг столицы региона.

Игорь Руденя вновь заверил, что Северный обход не затронет населенные пункты в Калининском районе. Отметил, что линия пролегания трассы очень тщательно рассчитывается.

- Первая ее часть пройдет через Волгу до бежецкой трассы, мимо населенных пунктов. Вторая - от бежецкой трассы в сторону Медного. Все четко выверяется, чтобы не нанести ущерб людям, у которых там имеется недвижимость. Стараемся максимально отнести трассу от населённых пунктов, - сказал Игорь Руденя.

Напомним, что строительство Северного обхода Твери является, как и вся трасса М-11 «Нева», федеральным инфраструктурным проектом. Он реализуется по заказу госкомпании «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»).

В настоящее время, как и сказал губернатор, ведётся корректировка проекта, в том числе и с учетом пересечения с автодорогами регионального и межмуниципального значения.

Такие автотрассы, как М-11, по всем актуальным станлартам должны прокладываться строго в обход населённых пунктов.

Игорь РУДЕНЯ