Водитель лесовоза погиб в жутком ДТП на трассе М-10 в Тверской области

ДТП на трассе М-10 Фото: УГИБДД России по Тверской области

Смертельное ДТП произошло поздно вечером, 22 октября, на 203-м км трассы М-10 "Россия" в Лихославльском районе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на повороте на Лихославль столкнулись лесовоз и фура. Лесовоз проехал прямо, сбил разделительное ограждение и столкнулся с другим большегрузом. В аварии погиб водитель лесовоза. Водитель фуры получил травмы.

Из машины на дорогу высыпались бревна, движение по трассе заблокировано. Объезд участка осуществляется через АЗС. На месте ЧП работают спецслужбы.

Водителям следует проявить осторожность.