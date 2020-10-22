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Игорь Руденя рассказал о запасе лекарств в больницах и аптеках Тверской области

Губернатор выступил в прямом эфире
Александр ЖМУЛИН
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В регионе, по словам губернатора, нет дефицита лекарств.

В регионе, по словам губернатора, нет дефицита лекарств.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире успокоил жителей региона - у нас нет дефицита необходимых для лечения гриппа, ОРВИ лекарств, а также препаратов для помощи коронавирусным больным.

- Если говорить о наличии средств, у нас запас в больницах и аптеках от месяца до двух месяцев, лекарств достаточно, - объявил Игорь Руденя.

Глава региона при этом призвал жителей Верхневолжья не заниматься самолечением, а полагаться на медицинских специалистов, особенно при заболевании коронавирусом.

Коронавирус в Тверской области