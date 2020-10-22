Игорь Руденя рассказал о запасе лекарств в больницах и аптеках Тверской области

В регионе, по словам губернатора, нет дефицита лекарств.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире успокоил жителей региона - у нас нет дефицита необходимых для лечения гриппа, ОРВИ лекарств, а также препаратов для помощи коронавирусным больным.
- Если говорить о наличии средств, у нас запас в больницах и аптеках от месяца до двух месяцев, лекарств достаточно, - объявил Игорь Руденя.
Глава региона при этом призвал жителей Верхневолжья не заниматься самолечением, а полагаться на медицинских специалистов, особенно при заболевании коронавирусом.