Игорь Руденя рассказал о запасе лекарств в больницах и аптеках Тверской области

В регионе, по словам губернатора, нет дефицита лекарств. Фото: Александр ЖМУЛИН

Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире успокоил жителей региона - у нас нет дефицита необходимых для лечения гриппа, ОРВИ лекарств, а также препаратов для помощи коронавирусным больным.

- Если говорить о наличии средств, у нас запас в больницах и аптеках от месяца до двух месяцев, лекарств достаточно, - объявил Игорь Руденя.

Глава региона при этом призвал жителей Верхневолжья не заниматься самолечением, а полагаться на медицинских специалистов, особенно при заболевании коронавирусом.