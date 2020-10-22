В Тверской области не планируют вновь закрывать предприятия из-за коронавируса

Губернатор сообщил, что пока никаких ограничений в работе предприятий и организаций региона не запланировано. Фото: скрин стопкадра эфира телеканала Россия 24 Тверь

Губернатор Игорь Руденя 22 октября в прямом телеэфире сообщил, что регионе вводить ограничения для отраслей экономики пока точно будут.

- В настоящий момент никаких ограничений не запланировано, но наши граждане должны соблюдать меры профилактики, - подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор акцентировал внимание, что вся экономика региона работает, а власть усиливает меры поддержки.

По словам главы региона, в Верхневолжье даже обнаружилась тенденция улучшения работы некоторых предприятий в пандемию:

- Они стали работать более собрано, ответственно, лучше планировать своё рабочее время, и эти показатели экономической деятельности уже заметны за прошедшие 9 месяцев.