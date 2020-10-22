Представлена статистика заболеваемости коронавирусом по возрасту в Тверской области

Губернатор рассказал, что большая часть, свыше 60% среди зараженных коронавирусом в регионе на данный момент - пожилые люди. Фото: ПТО.

22 октября в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя оценил ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в в регионе.

Губернатор отметил, что эпидситуация осложнилась - количество случаев заражения коронавирусом в сутки выросла в октябре (по сравнению с сентябрем в три раза. важно

При этом, по словам Игоря Рудени, в Верхневолжье фиксируется очень много случаев заболевания ОРВИ - около 9000.

- Мы должны понимать что медицина работает в очень большом напряжении. Надо понимать, что просто так смотреть на цифры мы уже, конечно, не можем. Но ситуация находится под контролем. Система здравоохранения работает, функционирует, есть достаточный запас медикаментов, - отметил глава региона.

Сейчас в регионе развернуто 1190 инфекционных коек в восьми медучреждениях в Твери, Конаково, Нелидово, Удомле и Калининском районе. При необходимости предусмотрено дальнейшее восстановление работы инфекционных госпиталей, созданных этой весной.

Губернатор призвал как жителей, так и гостей Тверской области, обязательно соблюдать меры профилактики:

- Необходимо обязательно соблюдать масочный режим в общественных местах.

Игорь Руденя рассказал, что большая часть, свыше 60% среди зараженных коронавирусом в регионе на данный момент - пожилые люди. Но при этом инфекцией стали чаще заражаться молодые люди.