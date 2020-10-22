В Тверской области не планируется продлевать каникулы для школьников

После каникул школьников на дистанционку переводить в регионе не планируют. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

22 октября губернатор Игорь Руденя вновь выступил в прямом телеэфире.

Глава региона сообщил, что пока в Верхневолжье не планируется продлевать школьные каникулы или переводить школьников на дистанционное обучение.

- Мы не считаем пока необходимым вводить дистанционное обучение. У нас есть несколько школ, которые были закрыты на карантин. Сегодня осталась лишь одна такая школа в Конаковском районе. Все остальные работают, - уточнил Игорь Руденя.

При этом губернатор высоко оценил уровень мер профилактики коронавируса, которые приняты в образовательных учреждениях региона.

Игорь Руденя сообщил, что все школы оснащены санитайзерами и дистанционными термометрами.

- Сегодня мы реализуем второй этап обеспечения школ рециркуляторами. Чтобы они стояли и функционировали во всех учебных заведениях, - добавил губернатор.