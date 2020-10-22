Двухлетнего мальчика-пешехода сбили в Тверской области

Угрозы жизни пострадавшего нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП произошло вечером, 22 октября, около дома №1 по улице Ямской в Лихославле.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "ВАЗ", на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двухлетнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть на велосипеде с ручкой в сопровождении 15-летней сестры.

Угрозы жизни пострадавшего нет. Водитель отвез детей домой и уехал. Точная марка машины и данные водителя устанавливаются.