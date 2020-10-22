В Тверской области мужчина ушел в лес и не вернулся

Мужчину ищут с 17 октября Фото: ВПСО "Сова"

Алексей Витальевич Никифоров, 1962 года рождения, пропал в Олнинском районе Тверской области. 17 октября он, предположительно, ушел в лес в районе деревни Воротьково из дома в деревне Искрино и не вернулся.

Мужчина ростом 160 см, среднего телосложения, черноволосый, носит усы. Одет в черные сапоги, черные кепку и куртку и красную толстовку.

Ориентировку на поиск опубликовал ВПСО "Сова" в соцсети.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(904)001-53-16, 8(910)646-34-34 иил 102.