Рюкзак и смартфон украли у жителя Твери

Злоумышленника разыскала полиция Фото: Степан КАМЕНЕВ

В полицию обратился 38-летний житель Твери и сообщил, что у него похитили рюкзак с документами и дорогостоящим мобильным телефоном. Сумма ущерба составила более 30 000 рублей.

Полицейские установили, что вещи мужчина забыл на скамейке, где распивал спиртные напитки.

Выяснилось, что рюкзак забрал неработающий ранее судимый 29-летний житель Твери. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Он заключен под стражу. Ведется следствие.