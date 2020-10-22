Рюкзак и смартфон украли у жителя Твери

Злоумышленника разыскала полиция
Фото: Степан КАМЕНЕВ
В полицию обратился 38-летний житель Твери и сообщил, что у него похитили рюкзак с документами и дорогостоящим мобильным телефоном. Сумма ущерба составила более 30 000 рублей.
Полицейские установили, что вещи мужчина забыл на скамейке, где распивал спиртные напитки.
Выяснилось, что рюкзак забрал неработающий ранее судимый 29-летний житель Твери. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Он заключен под стражу. Ведется следствие.