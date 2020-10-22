Котельную планируют построить для детского сада и школы в Твери

В Твери в «Южном» в 2021 году планируют построить новую котельную. Фото: Мария ЛЕНЦ

В микрорайоне «Южный», на улице Левитана в 2021 году собираются построить новую газовую котельную, которая будет отапливать детский сад на 190 мест и школу на 1224 места. Объекты инфраструктуры проектируют по нацпроектам «Демография» и «Образование». На новую котельную выделят 37,5 миллионов рублей.

Также на заседании было решено провести в 2020 году капремонт труб в Ржевском медицинском колледже. На монтаж новых трубопроводов направят более миллиона рублей.

– Мы идем по пути выполнения нашей важнейшей задачи – развития системы ЖКХ. Строительство новых котельных – значимый шаг в ее реализации. Модернизация коммунального хозяйства будет продолжена – других вариантов нет», – обозначил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

К началу отопительного сезона 2020-2021 годов в регионе подготовили 800 котельных, почти две тысячи километров тепловых коммуникаций, более шести тысяч километров водопровода, а также свыше 60 тысяч километров электросетей.

В 2020 году на строительство и ремонт котельных и теплосетей из областного бюджета выделили около 575 миллионов рублей. Отремонтировали 27 объектов в 17 муниципалитетах.