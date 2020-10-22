На 42 улицах Твери положили новый асфальт

Ремонтная кампания завершена на 97% Фото: администрация Твери

В Твери дороги, отремонтированные в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", оценивает комиссия.

На сегодняшний день, по информации администрации Твери, новый асфальт положили на 42 улицах областного центра. Объекты готовы на 100%.

По всем 46 запланированым объектам рабыоты завершены на 97%. Комиссия проверяет соответствие выполненных работ всем нормативам.

Подрядчики доделывают тротуары на улице Веселова и устанавливают пешеходные ограждения на Петербургском шоссе. Скорректированы сроки сдачи улиц Лизы Чайкиной и Академической из-за необходимости устройства ливневой канализации, дорожное полотно на объектах уложено полностью, ведётся ремонт тротуаров.