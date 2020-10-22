Сотрудники ГИБДД выручили девушку, проколовшую колесо в Тверской области

Сотрудники патруля ДПС поставили девушке "докатку" и помогли добраться до автомастерской Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудники ГИБДД выручили из беды жительницу Твери, которая проколола колесо на дороге. Девушка опубликовала благодарность экипажу ДПС.

О том, что произошло, тверичанка рассказала на страничке паблика "Подслушано у водителей Тверь". Выезжая из Конаково в Тверь, автомобилистка проколола колесо. Ехать дальше возможности не было, и как безопасно добраться на спущенном колесе до шиномонтажа, девушка тоже не представляла.

- К моему счастью рядом остановился патруль ДПС. Ребята без лишних разговоров предложили мне свою помощь, - рассказывает тверичанка.

Один их автоинспекторов установил на машину докатку - специальное запасное колесо, которое используется в таких случаях, чтобы добраться до автомастерской или гаража. Патруль также подсказал, как лучше добраться до ближайшего шиномонтажа.

В своем посте автомобилистка поблагодарила сотрудников ГИБДД за помощь, отметив, что у нас в области "есть настоящие мужчины".