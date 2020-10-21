Фальсифицированное молоко продавали в Тверской области

В составе продукта обнаружили растительные масла и жиры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области были отобраны пробы молока в магазинах Твери.

Тверская межрегиональная ветлаборатория провела проверку и обнаружила в составе продукции разных производителей - из Ростовской и Московской областей - растительные масла и жиры на растительной основе, а именно: "бета-ситостерин", "кампестерин", "стигмастерин".

Данные обнаружения являются нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управление Россельхознадзора по Тверской области принимает меры по устранению нарушений требований законодательства и прекращению производства и оборота некачественной продукции.