В Тверской области на месте будущего сквера археологи откопали мостовую

Мостовую планируют расчистить и сохранить Фото: gorodtorzhok.ru

В Торжке, во время расчистки территории вокруг ручья Здоровец, археологи, во главе с Натальей Сарафановой, откопали старинную каменную мостовую. Сейчас в данном месте, которое долгое время было заброшенным, идут раскопки с последующим благоустройством территории под сквер.

Объект открыли и увидели, что мостовая идет на всю ширину прежней улицы - около 4-х метров - и находится в хорошем состоянии.

- Мостовую планируют расчистить и сохранить, - сообщает информационный портал gorodtorzhok.ru.