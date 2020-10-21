Кондитерские изделия с истекшим сроком годности выявил в Тверской области Роспотребназор

25 кг сладостей не прошли проверку Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области подвело итоги за 9 месяцев работы по контролю за качеством и безопасностью кондитерских и хлебобулочных изделий.

Пробы исследовали по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим показателям. Всего отобрано 562 пробы, из них 11 не прошли контроль качества (9 не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям, 2 - санитарно-эпидемиологическим требованиям).

Проверки были проведены в отношении четырех предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий и 63 организаций, осуществляющих оборот данной продукции.

Из оборота изъято 43 партии кондитерских изделий с истекшим сроком годности и без маркировки объемом 25 кг.

В отношении виновных лиц вынесено 47 постановлений. Общая сумма административных штрафов составила 330 тыс. рублей.