Тверская область получила 200 млн рублей из федерального бюджета на детские пособия

Пособия предназначены семьям с детьми в возрасте от трех до восьми лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Тверской области из федерального бюджета выделено более 200 млн рублей на ежемесячные соцвыплаты семьям с детьми 3-7 лет.

Об этом объявлено на заседании бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.

- Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Правительством страны, Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона, - отметил Игорь Руденя.

Помимо средств, выделенных из федерального бюджета, на выплаты семьям дополнительно направят 43,2 млн рублей из областной казны.

На данный момент в регионе эти пособия назначены на 25321 ребенка.

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет введены указом Президента с 1 января 2020 года для поддержки российских семей. В Тверской области размер выплаты на детей этой возрастной категории в 2020 году составляет 5 699 рублей.