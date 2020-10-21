За экстремистское фото в соцсети вынесен приговор в Тверской области

Пользователя соцсетей посадили на 15 суток за пост с экстремистской символикой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конаковский городской суд рассмотрел административный протокол в отношении москвича, который во время пребывания в Конаково, разместил в социальных сетях фото с человеком на фоне чёрного флага с белой арабской вязью. Эксперты сделали вывод, что это символика международной террористической организации «Исламское государство», которая запрещена в РФ.

Во время судебного разбирательства житель Москвы не признал свою вину. Подсудимый пояснил, что на фото изображён он, но что за флаг за его спиной – он не знает.

Суд признал гражданина виновным в публичной демонстрации экстремистской символики и назначил наказание – 15 суток административного ареста с конфискацией телефона. Именно с гаджета был сделан пост в соцсети.