В Ботаническом саду Твери расцвели "звезды"

Ботанический сад всегда удивляет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на осень и холода, Ботанический сад ТвГУ в цвету: там распустились астры. Название этого цветка происходит от греческого "αστερ", что означает "звезда".

Легенда говорит, что астры выросли из рассыпавшейся по земле звездной пыли от упавших звезд.

- Согласно древнегреческому мифу астры также появились из звездной пыли и слез небесной Девы, которая расплакалась, глядя с небес на несчастных влюбленных на Земле, - рассказывает Ботанический сад на своей страничке в соцсети.

Не случайно для древних греков этот цветок символизировал самое прекрасное чувство - любовь.

Род астр включает в себя более двухсот видов. В тверском Ботаническом саду поздней осенью распускаются многолетние кустарниковые астры, новобельгийские и новоанглийские астры и их многочисленные формы и сорта.