Тверичанина подозревают в том, что он дал взятку директору похоронного бюро

Жителя Твери подозревают в даче крупной взятки директору похоронного бюро, проводят обыски. ФОто: скрин видео УФСБ по Тверской области.

Следователи отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело в отношении жителя Твери о даче взятки в крупном размере директору муниципального бюджетного учреждения, занимающегося похоронами. Материалы собирают сотрудники областного ФСБ. Подозреваемого задерживали вместе с отрядом росгвардейцев.

Как выяснило следствие, в период с 7 сентября по 7 октября тверичанин через посредников перевел на банковскую карту директору МБУ, работающего в похоронной сфере, 200 тысяч рублей за незаконное захоронение граждан и работу нелегальных торговых объектов. Директору муниципального учреждения действовал в рамках оперативного мероприятия.

На данный момент устанавливают все обстоятельства дела. По ходатайству следователя в суд подозреваемого должны арестовать.

Уже провели свыше двух десятков обысков у тверичанина, который предположительно дал взятку, у подконтрольных ему фирм и в круге общения. Изъяты служебные документы.