Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

За оскорбительное замечание в адрес соседки оштрафована жительница Тверской области

Она возмутилась, что ее собака гуляет без намордника
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
За оскорбление соседки оштрафована жительница Тверской области

За оскорбление соседки оштрафована жительница Тверской области

Фото: Мария ЛЕНЦ

В июле 2020 года 59-летняя жительница Кашина около своего дома сделала замечание соседке за то, что ее собака гуляет без намордника и вызывает страх у прохожих. Обращение было высказано в нецензурных выражениях.

По данному факту межрайоным прокурором в отношении правонарушительницы вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. За унижение чести идостоинства виновная заплатит штраф.

Постановление не вступило в законную силу.