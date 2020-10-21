За оскорбительное замечание в адрес соседки оштрафована жительница Тверской области

За оскорбление соседки оштрафована жительница Тверской области Фото: Мария ЛЕНЦ

В июле 2020 года 59-летняя жительница Кашина около своего дома сделала замечание соседке за то, что ее собака гуляет без намордника и вызывает страх у прохожих. Обращение было высказано в нецензурных выражениях.

По данному факту межрайоным прокурором в отношении правонарушительницы вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. За унижение чести идостоинства виновная заплатит штраф.

Постановление не вступило в законную силу.