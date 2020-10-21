Прокуратура защитила права сироты в Тверской области

Прокуратура добилась жилья для сироты Фото: архив "КП"

В прокуратуру с заявлением о нарушении жилищных прав обратилась 19-летняя жительница Западнодвинского района.

Заявительница - сирота и состоит в льготной очереди в качестве нуждающейся, однако жилым помещением в соответствии с требованиями закона не обеспечена.

В целях восстановления прав заявительницы прокурор обратился в суд с требованием к органам власти предоставить благоустроенное жилое помещение сироте из специализированного жилищного фонда, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.