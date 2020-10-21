Молодая девушка ушла из общежития и пропала в Тверской области

Несовершеннолетню девушку ищут в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о том, что 17-летняя Каролина Ивановна Макаренко пропала, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 21 октября.

Известно, что девушка ушла из общежития в поселке Красномайский Вышневолоцкого городского округа и не вернулась.

По факту ее исчезновения следователи начали доследственную проверку.

- По месту последнего пребывания девушки каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено, - уточнили в ведомстве.

Организованы поиски пропавшей.

Всех, кому известно о местонахождении девушки, просят звонить в следственное упавление по телефону: 8-930-179-00-69.