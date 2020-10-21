В Тверской области произошло 64 ДТП с велосипедистами Фото: УГИБДД России по Тверской области

На дорогах Тверской области с начала 2020 года зарегистрировано 64 дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов, в результате которых 5 человек погибли и 61 получил травмы.

По статистике Госавтоинспекции региона, наиболее частыми нарушениями велосипедистов, приводящих к ДТП, являются езда по пешеходному переходу, встречной полосе, маневрирование перед движущимися транспортными средствами.

- Несмотря на холодную погоду велосипедисты становятся участниками ДТП, - отмечают в ведомстве и обращают внимание на необходимость неукоснительного соблюдения велосипедистами Правил дорожного движения.