Фронтовик, генерал-майор авиации Алексей Рапота скончался в Тверской области

Алексею Никифоровичу Рапоте было 98 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 октября в Тверской области ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Алексей Никифорович Рапота. Генерал-майору авиации в отставке было 98 лет.

Соболезнования родным и близким в связи с утратой выразил губернатор Игорь Руденя.

- Алексей Никифорович многое сделал для укрепления обороноспособности Родины, сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах, останется в истории тверской земли, - говорится в соболезновании от главы региона.

В 1940 году Алексей Рапота поступил в Ташкентское авиационное училище, в декабре 1941 года прибыл на Калининский фронт. Был штурманом звена ночных бомбардировщиков. Завершил войну в Польше в 1945 году. У Алексея Никифоровича было более 350 боевых вылетов, 200 из них – подо Ржевом.

По инициативе Алексея Никифоровича создан Ржевский мемориал Советскому солдату.

"КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и близким Алексея Никифоровича Рапоты.