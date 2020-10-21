В Тверской области пятерых участников массовой драки посадили под арест

Хулиганам назначено 4-5 суток административного ареста Фото: архив "КП"

Массовая драка с участием 40 человек произошла 18 октября вблизи деревни Думаново в Торжокском районе Тверской области.

По информации Торжокского межрайонного суда, среди нарушителей общественного порядка были жители Санкт-Петербурга, Тулы и Тульской области.

Потасовка сопровождалась криками и грубой нецензурную бранью. Пятеро дерущихся набрасывались и ругались на очевидцев, пытавшихся прекратить противоправные действия.

За мелкое хулиганство пятеро нарушителей привлечены к административной ответственности. Судом им назначено наказание в виде административного ареста на срок от четырёх до пяти суток.