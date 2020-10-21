Игорь Руденя в прямом эфире ответит на вопросы, актуальные для Тверской области

Губернатор вновь выступит в прямом телеэфире. Фото: ПТО

Завтра, 22 октября, в 21.00 на телеканале «Россия 24» (Тверь) состоится прямой эфир с губернатором Игорем Руденей.

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