46 человек заразились коронавирусом в Твери 21 октября

В Тверской области продолжает действовать масочный режим Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на утро 21 октября 2020 года в регионе подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом, 46 заболевших – в Твери.

Всего на утро 21 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 8211 случаев заболевания COVID-19.

2979 человек изолированы.

4939 (+38) выздоровели.

293 (+4 за сутки) умерли.

Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:

Тверь 2781 (+46)

Конаковский район 607 (+3)

Кимры 601

Ржев 580 (+8)

Торжок 400 (+12)

Калининский район 374 (+3)

Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.