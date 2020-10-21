46 человек заразились коронавирусом в Твери 21 октября

В Тверской области продолжает действовать масочный режим Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на утро 21 октября 2020 года в регионе подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом, 46 заболевших – в Твери.
Всего на утро 21 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 8211 случаев заболевания COVID-19.
2979 человек изолированы.
4939 (+38) выздоровели.
293 (+4 за сутки) умерли.
Среди муниципалитетов лидерами по количеству заболевших коронавирусом остаются:
Тверь 2781 (+46)
Конаковский район 607 (+3)
Кимры 601
Ржев 580 (+8)
Торжок 400 (+12)
Калининский район 374 (+3)
Карта распространения коронавируса обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО