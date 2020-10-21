Цирк и творчество Куприна: музейно-театральный вечер состоится в Торжке Тверской области

Леша Зинатулин прочтёт рассказы Куприна о цирке. Фото: со страницы Алексея Зинатулина в соцсети.

В Торжке Тверской области состоится вечер рассказов Александра Ивановича Куприна: рассказы писателя о цирке прочтет художественный руководитель студии «Знаки сезонников» Леша Зинатулин.

- Композиция сложена из веселых и трагических историй, воссоздающих атмосферу дореволюционного русского цирка, - рассказывают о мероприятии организаторы.

Вечер будет театрально-музейным. Музейная часть посвящена рассказу о цирке-шапито на Дворцовой площади Торжка. Гостям покажут уникальные фотоснимки из фондов Всероссийского историко-этнографического музея.

Вечер рассказов Куприна в Торжке состоится в пятницу, 23 октября, в 17:30 (в музейно-гостиничном комплексе «Гостиница Пожарских», Дзержинского, 48). Забронировать билет можно по телефону или WhatsApp +7 919 061 18 49.